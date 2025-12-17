El proyecto de Zona de Bajas Emisiones de Vigo ya tiene fecha de aprobación

Abel Caballero anunció este miércoles que el proyecto de Zona de Bajas Emisiones de Vigo se aprobará esta misma semana en Junta de Gobierno Local. Será, concretamente, en la que se celebrará el viernes.

Se plantea, concretamente, una Zona de Bajas Emisiones y la instalación completa de los sistemas de acceso. Con todo, Caballero reiteró que le parecía "inadecuado" el sistema elegido por Europa para implementar esta medida, por lo que "no vamos a entrar en un proceso de multas". A juicio del regidor local olívico, el acceso debería obedecer "a criterios sociales".

"El sistema es que quien no tenga un coche eléctrico tiene que restringir su acceso a la Zona de Bajas Emisiones", insistió Caballero. "Esto es que se expulsa de la ZBE a la gente de poca capacidad adquisitiva o de renta baja. No comparto ese sistema. Nuestro proyecto no es el de las multas, es el del consenso social", anotó.

Por último, Caballero recordó que en el Casco Vello está funcionando "algo similar" y "funciona bien. El mecanismo es un gran pacto social para el acceso a estas zonas sin la necesidad de multas".