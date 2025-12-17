La papanoelada motera de Vigo de este sábado se pospone por la lluvia

La lluvia prevista para este sábado, día 20 de diciembre, en Vigo, ha obligado al Concello y a la organización a aplazar la papanoelada motera. Se celebrará finalmente el día 27 de diciembre.

Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el regidor local, Abel Caballero.

La marcha tendrá este año nuevamente un carácter solidario. Se pide a los participantes que donen un kilo de alimentos no perecederos en favor del Banco de Alimentos. Para recogerlos, se habilitarán varios puntos a lo largo del recorrido.

En la Rúa Venezuela se celebrará el tradicional acto de bienvenida a los moteros por parte del alcalde vigués. Durante la marcha, que discurrirá por la Avenida de Castelao y Gran Vía no se repartirán caramelos por criterios de seguridad. Sí habrá reparto, también de peluches, en Navia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.