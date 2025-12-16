Papá Noel se queda sin hogar en Vigo: una furgoneta choca contra su caseta, que estará cerrada este martes

Caseta de Papá Noel, en Vigo, tras el choque de un furgón Treintayseis

Papá Noel se ha quedado sin casa en Vigo. Una furgoneta de transportes ha chocado esta mañana contra la instalación navideña, que estará cerrada temporalmente este martes.

Según fuentes municipales, una furgoneta de transportes que circulaba esta mañana por Policarpo Sanz "no calculó bien" mientras maniobraba y golpeó la casa, justo en la entrada a las estancias de Papá Noel.

Desde entonces, operarios municipales se han encargado de apuntalar la caseta, para evitar mayores sustos, y han comenzado su reparación. El Concello desconoce cuánto tiempo se tardará en arreglarla.

Por el momento, ha anunciado que estará cerrada este martes, después de que parte de su estructura se desplazara debido al accidente. De todas formas, los más pequeños podrán conocer a Papá Noel en sus visitas itinerantes.

La barba blanca más famosa del mundo estará de 17:00 a 18:30 horas en Torrecedeira y de 18:30 a 20:00 horas en el entorno de la Cidade da Xustiza, donde atenderá y escuchará los deseos de las niñas y los niños de Vigo.