Vigo homenajeará a un Celta centenario en la humanización del entorno de Balaídos

La humanización de la calle Pablo Iglesias, en el entorno del estadio municipal de Balaídos, contará con un homenaje al Celta de Vigo y a su ya celebrado centenario.

Según ha informado el alcalde Abel Caballero, se instalará en la rotonda situada a pocos metros del estadio una escultura del escudo del club y una oliveira de 102 años, los mismos que el equipo vigués, como muestra de "afecto por el Celta" desde el consistorio local.

Las obras en Pablo Iglesias, cerca ya de rematarse, abarcan el margen derecho, desde su inicio hasta el número 24 y cuenta con un presupuesto de 1.289.000 euros.

Supondrá una mejora integral de la calle, con ampliación de aceras, "conservando la mayor parte de las plazas de aparcamiento", introducción de jardineras lineales, red de riego y renovación de redes de saneamiento, abastecimiento y drenaje, nuevo mobiliario, señalización y nueva iluminación pública LED.