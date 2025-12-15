El Puerto de Vigo refuerza Portocultura con un nuevo Punto de Información

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la delegada territorial de la Xunta, Ana ortiz, y el director de la Fundación Traslatio, Celso González S.P.

La Autoridad Portuaria de Vigo (APV) refuerza su apuesta por la historia del puerto y fortalece la dársena de Portocultura con un nuevo punto de información para los visitantes que se acerquen a conocer el visor del submarino "Nautilus" y los tres buques históricos resguardados en este enclave: el Hidria Segundo, la goleta Evangelina y el San Esteban.

El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, han inaugurado esta caseta junto al director de la Fundación Traslatio —entidad que gestiona la dársena de buques históricos—, Celso González. Según han informado, está fabricada a partir del antiguo puente de un bateeiro.

Este punto de acceso e información se convertirá en la base operativa de los guías a la hora de recibir a los visitantes. "Es un honor seguir avanzando en la recuperación de esta dársena, que apuesta por nuestra cultura e historia marítima", ha afirmado Botana ante los medios de comunicación presentes en el acto.

Al respecto, ha destacado el éxito del Nautilus. La APV espera poder alcanzar la cifra de 100.000 visitantes antes de finalizar el año en este visor submarino, que sirve como centro de concienciación sobre la importancia de los océanos. Cabe mencionar que recibe numerosas visitas de colegios.

Además, tanto el observatorio submarino “Nautilus” como el buque histórico “Hidria Segundo”, acaban de ser distinguidos con el sello de Calidad Turística SICTED Rías Baixas, que pone en valor los estándares de calidad de la dársena de Portocultura.

El director de la Fundación Traslatio ha subrayado que Vigo es el "único puerto que cuenta con 3 barcos inscritos en el registro nacional de buques históricos, algo que recalca la importancia que da el Puerto de Vigo a mantener la cultura marítima y de lo que le estamos enormemente agradecidos".

Sello de credenciales del Camino

Por su parte, la representante de la Xunta de Galicia ha resaltado que este nuevo punto de información también será una importante ayuda para los peregrinos que recorren el Camino Portugués por la Costa, donde además se sellará la Compostela. "La única gran ciudad de Galicia por la que pasa el Camino de Santiago", ha asegurado Ortiz, que ha vuelto a reclamar al Concello que señalice el Camino a su paso por Vigo.

En esta línea, ha destacado que ya son casi 90.000 peregrinos los que han atravesado Vigo este 2025, lo que supone un incremento del 20% respecto al año anterior. "Agradezco la iniciativa del Puerto de Vigo y de la Fundación Traslatio para dinamizar esta dársena cultural, que se ha convertido en un punto de referencia de la historia marítima de Galicia", ha añadido.

Horario de apertura en Navidad