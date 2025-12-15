El PP de Vigo critica que no se sepa nada de los campamentos de Navidad: "Prefiere centrarse en las luces"

El PP de Vigo ha advertido que faltando apenas unos días para las vacaciones de Navidad, "no se sabe nada" de los campamentos municipales para facilitar la conciliación de las familias viguesas.

"Caballero prefiere centrar su atención en las luces navideñas y los turistas, en lugar de preocuparse por fomentar la conciliación entre los vigueses a los que no deja de subir los impuestos", ha declarado el portavoz del grupo municipal, Miguel Martín.

Martín también ha lamentado que cada vez se recortan más las opciones de campamentos urbanos y actividades infantiles por parte del Concello y "de celebrarse en todas las oficinas de distrito y los museos de la ciudad, el año pasado tan solo hubo en los centros cívicos de Teis, el de Bouzas y en el Centro de Documentación Feminista".

Además, ha señalado que el año pasado finalizaron "el 30 de diciembre" y ha querido recordar al Gobierno local que "los niños no tienen colegio hasta el 8 de enero" y que "son muchas las familias que necesitan este tipo de iniciativas para poder irse a trabajar".

Así, ha puesto el foco en el campamento polideportivo de As Travesas, mostrando su "preocupación" por su ausencia en el calendario, y que reunía en Navia a 150 niños de entre 6 y 14 años aunando "conciliación y deporte". "¿Qué es lo que ocurre este año para que no se pueda llevar a cabo? ¿Acaso hay un problema con las instalaciones no solucionado? ¿O es que hay falta de voluntad por parte del gobierno local?", se ha preguntado Martín.

"Una vez más echamos en falta respuestas y sobre todo planificación porque el gobierno local ha dejado tiradas a muchas familias viguesas que necesitan de esta iniciativa para poder conciliar", ha concluido.