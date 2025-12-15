Localizan con síntomas de hipotermia a un octogenario desaparecido en Pazos de Borbén (Pontevedra) Guardia Civil

La Guardia Civil, con participación del GES de Mos y de vecinos de la zona, localizaron el pasado jueves a un vecino octogenario de Pazos de Borbén tras varias horas desaparecido.

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra, a las 16:45 horas del pasado jueves la Guardia Civil recibió el aviso de la desaparición del hombre, de 81 años. Se puso en marcha un dispositivo para localizarlo, centrado inicialmente en las inmediaciones de su domicilio.

Más de dos horas después, alrededor de las 19:15 horas, fue localizado con síntomas de hipotermia tras una búsqueda dificultada por las condiciones orográficas, la vegetación y la escasa visibilidad.

Fue un agente el que encontró al varón tirado en el suelo en medio de la vegetación. Los efectivos auxiliaron al hombre, al que ayudaron a llegar a una zona seca y segura, donde recibió una primera atención.

Tras asistirlo en el lugar, los profesionales sanitarios valoraron el estado del octogenario y lo trasladaron al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.