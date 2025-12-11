La Xunta, sobre las obras de emergencia en Eiras: "Vigo sabe de quién es la responsabilidad" Xunta de Galicia

"Tranquilidad" es la palabra que ha utilizado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, una vez que las obras de urgencia de la presa de Eiras están en marcha, y también "responsabilidad", la que se tendrá que depurar una vez finalicen.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación durante la inauguración de la exposición 'Galicia, litoral máxico' en Vigo, donde también ha señalado que lo más "preocupante" era garantizar el abastecimiento de agua, para lo que se están sustituyendo las válvulas del embalse.

El arranque de las obras lo ha recibido con "tranquilidad": "Una tranquilidad que no teníamos días atrás, después de hacer las auditorías y las comprobaciones", ha apuntado.

"Planificamos, estamos trabajando, y ahora, detrás de todo esto, vendrá la responsabilidad, y Vigo sabe perfectamente dónde está la responsabilidad. Lo único que pido, incesantemente, una vez más, es que no lo tengan que pagar los vigueses", ha zanjado la conselleira.