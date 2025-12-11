Un fallecido y tres personas heridas en un choque entre dos vehículos en Redondela (Pontevedra)

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas este jueves en una colisión entre dos vehículos en el municipio pontevedrés de Redondela.

Según ha informado el 112, el siniestro ha ocurrido alrededor de las 18:15 horas en el kilómetro 1 de la N-552 y uno de los heridos tuvo que ser excarcelado por el GES de Mos.

Fue un particular el que alertó de la colisión entre dos vehículos y posteriormente uno de los implicados indicó que se necesitaba asistencia sanitaria urgente.

El 112 dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Servizo Municipal de Emerxencias de Mos, Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Redondela y Mos.

Además, se informó a los profesionales del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, por si fuese necesaria su intervención.

Pese a los esfuerzos realizados, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de uno de los implicados. Los tres heridos fueron evacuados al Hospital Álvaro Cunqueiro.