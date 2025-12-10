El tiempo en Vigo: El sol irá cediendo terreno a la inestabilidad

Vigo llega al ecuador de la semana con cielos completamente despejados y temperaturas más que agradables para esta época del año. Así, hoy miércoles brillará el sol, sin amenaza de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 16 grados.

Mañana jueves la situación cambiará. La nubosidad ganará terreno y los termómetros también experimentarán un retroceso: Hasta los 14 grados, en la máxima, y hasta los 9, en la mínima.

El viernes habrá que volver a echar mano de los paraguas o, al menos, eso es lo que apunta la previsión meteorológica. Habrá precipitaciones débiles. Las máximas seguirán bajando hasta situarse en los 13 grados.