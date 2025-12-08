El tiempo en Vigo: Continúa la lluvia en la ciudad, mañana martes será más persistente

El Día de la Inmaculada Concepción estará marcado por cierta inestabilidad que, en zonas costeras de la provincia, será mucho más importante. En este sentido, la Administración Autonómica ha decretado la alerta naranja y ha suspendido la actividad deportiva Xogade y federada en el mar.

Con todo, en el interior de la provincia y, concretamente, en la ciudad olívica, las lluvias que se registrarán este lunes tendrán forma de orballo. Si bien se alternarán con períodos de nubes y claros. Las temperaturas serán agradables: entre 14 grados de mínima y 16 de máxima.

Mañana martes la situación será similar, aunque las precipitaciones serán más persistentes, principalmente, en la primera mitad del día. Las mínimas bajarán mañana, hasta los 11 grados, mientras que las máximas ascenderán a los 17.

De cara al ecuador de la semana la estabilidad atmosférica irá ganando terreno. Así, se esperan nubes y claros el miércoles, con temperaturas que caerán al dígito —nueve grados— y que no pasarán de 16 grados en la parte alta del mercurio.