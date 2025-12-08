Reabierto el Camino Portugués a su paso por Tui y O Porriño (Pontevedra)

Un tramo del Camino Portugués a su paso por Tui y O Porriño (Pontevedra). Guardia Civil

Reabierto el tramo del Camino Portugués cerrado por la crecida del río Louro a su paso por los municipios pontevedreses de Tui y O Porriño. Así lo decretó la Guardia Civil en las últimas horas, y recogió Europa Press.

El tramo permanecía cerrado desde el pasado viernes, cuando el Instituto Armado procedió a prohibir el paso de peregrinos en los puntos de Ponte das Febres y Orbenlle. Para paliar la situación trazaron un itinerario alternativo.

Hoy lunes, tras revisar el citado tramo, los agentes confirmaron que ya es posible transitar por él con normalidad. De esta forma, el camino ya es seguro para los peregrinos.