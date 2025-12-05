Vigo pone el foco en la independencia judicial para conmemorar el 47 aniversario de la Constitución Concello de Vigo

El Museo Marco de Vigo acogió este viernes el acto oficial del Día de la Constitución con la lectura del bando oficial por parte del juez decano, Germán Serrano, cuando se cumplen 47 años de la firma de la Carta Magna.

Serrano aprovechó el acto para reflexionar, en tono simbólico, sobre la relación entre la Constitución y el poder judicial. En un discurso formulado como si la Constitución escribiera a "uno de sus hijos", defendió la labor discreta de los jueces frente a la creciente exposición mediática y advirtió sobre el riesgo de encasillar a la judicatura en bandos ideológicos.

Serrano reivindicó la función esencial de los tribunales como garantes de la libertad, la igualdad y la justicia, recordando que muchas de sus resoluciones más valiosas son aquellas que transforman la vida de la ciudadanía lejos de los focos.

El magistrado también aludió a debates pendientes, como la reforma constitucional, que considera necesaria pero difícil en un clima político polarizado.

Asimismo, mencionó la profunda transformación judicial en marcha, impulsada por el Gobierno, y lamentó que llegue sin los medios suficientes. Pese a ello, subrayó su confianza en la independencia judicial como pilar del Estado de derecho, un valor que, afirmó, mantiene firme a la justicia incluso en tiempos convulsos.

Vivienda

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, recordó en su discurso que hace 47 años votó con "emoción y convicción" a favor de la Carta Magna de 1978, un texto que, señaló, permitió cerrar la etapa dictatorial y abrir una transformación compartida gracias al amplio respaldo ciudadano.

Caballero reivindicó además el papel de los ayuntamientos en el modelo territorial, subrayando que, aunque la Constitución dedica pocos artículos al ámbito local, reconoce la autonomía municipal y el derecho de las ciudades a gobernarse y administrarse por sí mismas.

También recordó que el artículo 142 garantiza la capacidad política y financiera de los municipios, pese a que, advirtió, las comunidades autónomas han ido asumiendo competencias mientras el reconocimiento legal de las ciudades se ha visto reducido.

El regidor dirigió parte de su intervención al problema de la vivienda, que definió como uno de los desafíos más graves del país y cuyo acceso está protegido por el artículo 47 de la Constitución, insistiendo en que Galicia ostenta la competencia exclusiva en esta materia y denunció que la respuesta autonómica es insuficiente, poniendo como ejemplo la situación de Vigo: frente a una demanda de más de 7.000 viviendas de protección pública, la Xunta solo ha promovido 62. A su juicio, este desequilibrio evidencia un incumplimiento del mandato constitucional y la urgencia de reforzar las políticas públicas de vivienda.

Lectura de los artículos en la Farola

Por su parte, el PP de Vigo ha conmemorado el Día de la Constitución con una lectura pública de los artículos de la Carta Magna en un acto celebrado en la Farola de Urzaiz, que ha contado con la presencia de la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, concejales, altos cargos del partido y numerosos militantes pese a las malas condiciones meteorológicas.

Por turnos, y durante una hora, han leído la Constitución y también ha invitado a los ciudadanos a unirse a ellos. Además de la lectura de los artículos, se repartieron ejemplares de la Constitución.