Sanidade afirma que una Unidad de Control asegura que el servicio de Povisa en Vigo sea de calidad

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado que la Xunta tiene "control" sobre el hospital Povisa de Vigo, gestionado por el Grupo Ribera, para asegurar que el servicio de atención sanitaria y las prestaciones "se hagan bajo las máximas condiciones de calidad".

Así lo ha declarado ante las preguntas de los periodistas antes de una reunión con el personal de enfermería de A Coruña sobre el escándalo del Hospital de Torrejón, tras la filtración de unos audios donde el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sugiere que se rechacen pacientes o incrementen las listas de espera para "mejorar" resultados económicos.

Gómez Caamaño ha incidido en que existe "específicamente una Unidad de Control que depende del Álvaro Cunqueiro" sobre dicho centro médico y que el acuerdo entre Xunta y Grupo Ribera, "en el cual se fijan todas las condiciones en las que se tiene que prestar la asistencia sanitaria", fija un modelo "diferente totalmente al del hospital de Madrid".

"No tenemos, a día de hoy, ningún tipo de preocupación", ha asegurado el conselleiro para reiterar que el Ejecutivo gallego tiene "específicamente una Unidad de Control que depende del Álvaro Cunqueiro" sobre dicho centro médico.