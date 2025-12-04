Vigo avanza en la humanización de Plaza de España con la firma de un nuevo convenio

El Concello de Vigo avanza en la humanización de Plaza de España. El ente local continúa inmerso en la tramitación de cara a este ambicioso proyecto. En este sentido, Abel Caballero, regidor local, anunció hoy una nueva fase: El próximo martes se aprobará el convenio urbanístico correspondiente a la zona siete, es decir, a las calles Emilia Pardo Bazán, Avenida de Madrid, Conde de Gondomar, y Gran Vía.

Se buscará obtener más de 1.600 metros cuadrados de zonas verdes y ampliar la acera de Gran Vía. "Esta iniciativa se sumará a la que ya hicimos para las otras tres manzanas", precisó Caballero. "Por tanto, ya tenemos en tramitación toda la Plaza de España", avanzó.

El objetivo final será convertir este enclave en una plaza semipeatonal con una gran circunvalación. "Después facilitaremos la construcción en los solares vacíos. Estamos haciendo una de las grandes transformaciones históricas de esta ciudad", concluyó Caballero.