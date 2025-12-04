Ofrecido por:
El Concello de Vigo dará luz verde este viernes a la contratación de la obra de la biblioteca de Teis
El gobierno municipal invertirá 1 millón de euros en la reforma del edificio situado en el número 54 de la calle Enrique Lorenzo
La Xunta de Goberno local dará luz verde mañana viernes a la contratación de la obra de reforma de la biblioteca de Teis, situada en la calle Enrique Lorenzo, 54.
Se invertirán poco más de 1 millón de euros en la reforma del antiguo edificio de la Seguridad Social y la nueva biblioteca tendrá dos pisos.
En la planta baja, se establecerán los servicios, el cuarto de limpieza y un almacén, y contará con zonas verdes en el exterior. En el primer piso, por su parte, estará la sala de lectura, de 165 metros cuadrados.
La nueva biblioteca de Teis contará con 86 puestos de lectura; 36 en la planta baja y 50 en la primera planta).
El plazo de ejecución, anunciado el pasado mes de marzo, cuando se aprobó el proyecto, será de 14 meses.