La Xunta acuerda con Zona Franca de Vigo una nueva tasación del Ifevi: "Se han perdido 6 meses"

La Xunta de Galicia ha remitido una carta al Concello de Vigo en la que le traslada su disposición para realizar una nueva tasación del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), una exigencia del alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, y que desbloquearía la ampliación del recinto.

Así lo ha trasladado Caballero en un audio remitido a los medios, que ha "celebrado" que la Xunta "aceptara las razones y la lógica". "Es un avance sustantivo con respecto a la posición anterior, pero es una pena porque se perdieron seis meses. Ya podíamos estar en este momento haciendo proyectos, empezando expropiaciones de suelos y, por tanto, haciendo la obra de ampliación", ha añadido el regidor.

Hay que recordar que, en un primer momento, la valoración que aportó el Gobierno gallego era de 31,4 millones la autonómica y 1,4 millones la del gobierno local. Recientemente, se conoció una nueva tasación, según la cual la de la Xunta se situaba en 20,6 millones y la del Concello, en 14,9 millones. En ambos casos, Caballero las ha rechazado y ha exigido una nueva con un tasador "independiente" acordado por las partes.

Además, este avance llega después que la reunión del patronato del Ifevi el martes pasado, en el que no se llegó a un acuerdo, una vez que se rechazó la posibilidad de realizar una nueva tasación.

Según el alcalde olívico, la Xunta "no quiere pagar" la ampliación, y la entrada de Zona Franca dentro del patronato del Ifevi supondría una aportación del Consorcio entre 18 y 20 millones. "Queremos salvar Conxemar, y eso significa, necesariamente, una nueva nave", ha insistido en referencia a la necesidad de llevar a cabo una ampliación.

Así, Caballero ha anunciado que propondrá una reunión a tres bandas entre las tres instituciones para acordar una empresa tasadora cuya valoración "que ya aceptamos de antemano las tres partes que la vamos a designar".

"Ningún inconveniente" para la Xunta

Por su parte, la Xunta de Galicia ha confirmado a través del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que, a pesar de que ya existe una valoración técnica independiente, encargada por el patronato del Ifevi, en el que tiene la mayoría la Xunta, "no tiene ningún inconveniente" en encargar una nueva "con el fin de reforzar la transparencia y la confianza entre todas las partes".

Así, el Gobierno autonómico asume también la entrada de Zona Franca en el patronato, con quien también se acordará la nueva valoración, para hacer "un modelo de gobernanza tripartito", como también ha requerido el regidor olívico.

"La Xunta no entra en peleas, entra en acuerdos", ha destacado José González, que ha ofrecido "la mano tendida" a Concello y Zona Franca "dentro de una hoja de ruta muy clara". Además, ha añadido que este paso no suponga "frenar ni retrasar" los trabajos en marcha para la "potenciación y desarrollo" del recinto ferial vigués.

El objetivo es llevar a aprobación por el patronato una propuesta de comisión de trabajo, con miembros de este órgano y usuarios del Ifevi, que participarán en la elaboración del plan estratégico y del plan funcional, y se fijará un cronograma para desarrollar las actuaciones "cuanto antes".