La red de muy alta tensión de Vigo da un paso más: presentación del proyecto a la Xunta

La instalación de la red de alta tensión en Vigo ha dado un paso más, con la presentación del proyecto de Red Eléctrica ante la Xunta de Galicia.

Según ha detallado el alcalde Abel Caballero, requerirá de la construcción de una subestación eléctrica, que estará situada en la carretera de Camposancos y desde ese punto se distribuirá la conexión soterrada bajo el término municipal de Vigo hasta O Porriño.

Para albergarla, se construirá una nave en dirección Baiona, al lado izquierdo, cerca de las instalaciones de Vitrasa, y que tendrá la misma altura que el resto de naves que se encuentran en ese entorno.

Caballero ha destacado que se trata de "un avance muy importante" y ha celebrado que Red Eléctrica esté "yendo a mucha velocidad" en la tramitación, ya que la muy alta tensión es una necesidad "urgente" para empresas como Stellantis.

"Hablamos de una infraestructura esencial para el presente y el futuro de la ciudad, que reforzará la competitividad industrial y garantizará un suministro eléctrico a la altura de lo que Vigo necesita", ha celebrado.

El proyecto se encuentra ahora en la fase de tramitación administrativa y ambiental y posteriormente se someterá a un periodo de exposición pública. El coste de la instalación asciende a 72 millones de euros "que paga el Gobierno de España".