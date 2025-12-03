La Diputación alerta de un error en el convenio de la piscina de Teis firmado por el Concello de Vigo

Nuevo capítulo del tira y afloja entre Deputación y Concello de Vigo por la piscina de Teis. La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha alertado este miércoles de un error en el convenio firmado y enviado por la corporación local el pasado 24 de noviembre. Desde el gobierno provincial han apuntado que el fallo se encuentra en las cantidades que aportará cada administración.

"Una vez analizado el documento que nos han enviado, tenemos que decir que está mal, que no es el mismo convenio que nosotros les enviamos para darle el visto bueno", ha asegurado la también presidenta del PP de Vigo y concejal de la ciudad olívica. "Otra chapuza de este gobierno local. (...) Este convenio que nos ha enviado no es válido", ha añadido.

El pasado lunes 24 de noviembre, el regidor olívico, Abel Caballero, envió el documento a la Diputación, tras haberlo firmado el viernes anterior, 21 de noviembre. Según la Deputación, el sello digital del convenio señala que el convenio fue firmado el mismo lunes: "El alcalde ha mentido una vez más", ha afirmado Sánchez, que considera que el gobierno local rechaza la habitual firma pública.

"El señor Abel Caballero se niega a seguir el mismo protocolo que conocía antes de aceptar el dinero de la Deputación y que asumió al aceptar el dinero de la Deputación", ha denunciado Luisa Sánchez, que ha señalado que la invalidez del documento enviado por Praza do Rei "abre una nueva oportunidad para que el señor Caballero reflexione".

Así, la presidenta del PP de Vigo ha instado al regidor socialista a seguir los protocolos "que han existido siempre". "Cuando aceptó mi propuesta de financiar la piscina de Teis y cuando aprobó el convenio en la junta de gobierno local sabía perfectamente que tendría que firmar este convenio públicamente con la Deputación ¿Por qué ahora de repente se niega?", ha cuestionado en declaraciones enviadas a los medios.

Cabe recordar que, hace una semana, la vicepresidenta provincial envió una carta al Concello, en la que urgía a Caballero a reunirse para resolver de una vez por todas. "Si no quieren firmar, que lo digan", declaró el alcalde, que no respondió a la petición de la Deputación, pero afirmó: "Si lo que quieren es una foto una vez que la firmen, yo estoy dispuesto a darle una foto al presidente de la Deputación".