Denuncian que las luces de Navidad de Vigo están encendidas las 24 horas ante la falta de supervisión

La Navidad de Vigo es un no parar, en especial en algunas zonas de la periferia de la ciudad donde las luces nunca se apagan. Así lo ha denunciado este miércoles el Partido Popular de Vigo, que ha criticado el incumplimiento de la concesionaria del encendido navideño de sus obligaciones de mantener y supervisar las luces.

Los populares consideran que al gobierno local no le interesa el alumbrado en las parroquias y en los barrios que no se encuentran en la "zona cero" de la Navidad. Así, han asegurado que las luces en un tramo de 850 metros en la Estrada de Camposancos permanecen encendidas las 24 horas ante la falta de supervisión.

"Tan solo se apagaron el 19 de noviembre con motivo de cortes en el suministro eléctrico que afectaron a más de 5.000 hogares durante horas", han afirmado en una nota de prensa, en la que indican que otras calles como Pescadores o Jenaro de la Fuente también han vivido esta situación, mientras que "en algunas zonas siguen sin encenderse".

En consecuencia, los populares han reclamado al Concello que supervise la labor de la empresa concesionaria, que, "además de instalar y retirar los elementos, debe hacerse cargo del mantenimiento y vigilancia del alumbrado". "También el que se desprende del cableado o deja de funcionar", han añadido.