El PP de Vigo acusa al Concello de bloquear el acceso a los expedientes de Aqualia y la Avenida de Madrid

El PP de Vigo ha denunciado que el gobierno municipal mantiene "secuestrados" varios expedientes solicitados por la oposición hace más de dos meses, entre ellos los relativos a la reforma de la Avenida de Madrid y a la concesión de Aqualia.

El portavoz popular, Miguel Martín, ha recordado que la ley obliga al Concello a entregar esta documentación en un plazo máximo de cinco días y ha lamentado que las reiteradas peticiones registradas en octubre y noviembre no hayan obtenido respuesta, "atentando directamente" contra sus "derechos fundamentales como oposición". "¿Por qué el gobierno se niega a cumplir la ley? ¿Tiene algo que ocultar?", ha cuestionado.

Martín ha señalado que la UTE encargada de la remodelación de la Avenida de Madrid ha pedido una ampliación del plazo de ejecución, inicialmente fijado en 12 meses, sin que el gobierno haya explicado el motivo ni la duración de esa prórroga. También ha criticado el silencio sobre el futuro de la concesión de Aqualia, cuya prórroga de cinco años expira el 1 de enero, y sobre el informe de inversiones remitido por la empresa en octubre.

A esto se suman otros expedientes pendientes, como el de las obras de Tribuna en Balaídos, lo que para el PP evidencia una "falta de transparencia" sistemática.

El portavoz popular ha advertido de que, si el Concello continúa negando el acceso a la información, acudirán a la Valedora do Pobo para que exija al gobierno municipal el cumplimiento de sus obligaciones.

"Hemos sido pacientes, pero hasta aquí", ha afirmado Martín, que no descarta emprender otros pasos si persiste lo que define como un bloqueo deliberado a la labor de fiscalización de la oposición.