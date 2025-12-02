La Favec lleva a los tribunales el desalojo de su sede en Vigo, que consideran una "represalia del alcalde"

Concentración de miembros de la Federación Vecinal de Vigo, junto a concejales de BNG y PP, ante la sede de la Ciudad de la Justicia de Vigo Europa Press

La Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec) ha llevado a los tribunales el desalojo de su sede por parte del Concello. El juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Vigo ha acogido este martes la vista tras el recurso presentado por la organización vecinal.

La Federación ocupó durante más de 30 años unas oficinas en un edificio de la Plaza de la Princesa, hasta que en marzo pasado se confirmó el desalojo, trascuatro años fuera de esa sede por unas obras, según recoge Europa Press.

De hecho, la FAVEC entregó las llaves del inmueble en 2021, ya que el Concello tenía programadas unas obras de rehabilitación, pero fue en marzo de este año cuando la Federación recibió una citación de la Policía Local para que estuvieran presentes cuando se recepcionara el inmueble y los técnicos municipales fueran a comprobar su estado.

No obstante, la entidad vecinal firmó un convenio con el Ayuntamiento que suponía que podrían tener esa sede hasta 2030, por lo que la asamblea decidió acudir a los tribunales e ir "hasta el final" para defender el regreso a la que fue su casa durante décadas.

"Represalia del alcalde"

La presidenta de la Federación, María Pérez, junto a otros miembros de la Federación y concejales de la oposición, se ha concentrado este martes frente al edificio de la Ciudad de la Justicia de Vigo, con motivo del juicio señalado por estos hechos.

Allí, ha explicado a los medios que ese desalojo no fue más que una "represalia del alcalde" porque la Federación había hecho críticas a la acción del gobierno municipal y del propio regidor. Según ha recordado, "todo empezó por una tontería", cuando la entidad reclamó al Concello que no subiera los impuestos. "Se nos retiraron los convenios y lo último fue echarnos del local", ha apuntado.

La presidenta de la Federación ha subrayado que la entidad vecinal está "para defender los derechos de los vecinos" y las asociaciones "no pueden estar bajo el mando de ningún político". Al respecto, ha lamentado que Abel Caballero considera "antiVigo" a cualquier entidad que sea crítica con su gestión: "Ninguna asociación puede denunciar lo que pasa en su barrio".