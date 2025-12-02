Los crímenes convencionales bajan en Vigo un 8% pero crecen los ciberdelitos

La criminalidad en Vigo ha descendido en un 4,3% en los primeros nueve meses del año con respecto a los datos de 2024, con una caída de los crímenes convencionales de un 8,2%, lo que la convierte en la ciudad gallega donde más ha bajado el crimen.

Así lo revela el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que señala que en estos 9 primeros meses del año se cometieron un total de 8.744 infracciones penales, por las 9.138 del año pasado en el mismo periodo. Eso sí, los ciberdelitos han sufrido un aumento de un 6,2%, de 2.484 a 2.637.

En los crímenes convencionales, sólo han aumentado los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, de 5 a 8, lo que supone un 60% más que el pasado año, y los casos de tráfico de drogas, en un 1,3%. En el caso de los secuestros y los homicidios dolosos y asesinatos consumados, en estos meses no se ha registrado ningún caso.

Los mayores descensos se han dado en las agresiones sexuales con penetración, que han bajado un 40%, de 35 a 21; los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de 458 a 281, un 38,6%; y en el caso concreto de los robos con fuerza en domicilios, han sido un 22,3% menos, de 211 a 164.

Por su parte, la cibercriminalidad ha aumentado en un 6,2%. De enero a septiembre de 2024 se registraron 2.484 delitos de esta tipología, mientras que en el mismo plazo de este año se cometieron 2.637. Más concretamente, las estafas informáticas han crecido en un 6,3%, mientras que otros ciberdelitos han aumentado un 5,2%.

En Galicia

En este tercer trimestre del año, Vigo se ha convertido en la ciudad gallega con mayor descenso de la delincuencia, mientras que Ourense lidera el ranking de las que mayor crecimiento han experimentado con un 7,9%.

En números totales, la ciudad olívica es la segunda de la Comunidad Autónoma donde se cometen más infracciones penales, con 8.744, por debajo de las 9.162 de A Coruña. En tercer lugar, se sitúa Santiago de Compostela, con 3.857 infracciones penales entre enero y septiembre de 2025.