La rehabilitación del Teatro Cine Fraga de Vigo costará 20,8 millones de euros

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que el Consello ha aprobado la firma de un convenio de colaboración con la Diputación de Pontevedra para invertir más de 20,8 millones de euros en completar la rehabilitación del Teatro Fraga de Vigo, con el objetivo de convertirlo en un centro cultural de referencia en todo el noroeste peninsular.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha destacado que se trata de "un proyecto estratégico de país" para devolver a la ciudadanía un edificio emblemático que lleva dos décadas sin actividad.

El acuerdo, que abarca el periodo 2025-2028, establece que la Xunta aportará el 51 % de la inversión y la Diputación el 49 %, en función de su participación en la titularidad del inmueble. Las obras darán continuidad al proyecto original del arquitecto César Portela, autor de la intervención previa y encargado de redactar el nuevo proyecto básico y de ejecución.

La presentación del proyecto está prevista para abril de 2025, con la intención de licitar las obras a mediados de 2026.

La rehabilitación respetará las actuaciones ya realizadas y convertirá los 7.000 metros cuadrados del histórico Teatro Cine Fraga en un espacio cultural innovador y polivalente para la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal. El edificio cuenta con un plan de usos definido con aportaciones ciudadanas y se prevé que albergue talleres, laboratorios creativos y residencias artísticas.

El interés del público por el proyecto ya es notable: las visitas comentadas, que se realizan dos veces por semana hasta junio, han reunido a medio millar de personas y han agotado rápidamente las plazas disponibles, lo que obligó a ampliarlas también a los sábados.