Detenido en Vigo tras introducirse en la casa de su ex pareja quebrantando una orden de alejamiento

Un hombre fue detenido en Vigo el pasado sábado tras introducirse en el edificio de su expareja, sobre la que tiene una orden de alejamiento en vigor.

Según ha informado la Policía Local, los hechos ocurrieron pasadas las 06:30 horas, cuando los agentes fueron alertados de que un hombre rondaba el inmueble en el que vive la que era su pareja, a la cual no puede aproximarse.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y allí observaron a un individuo que coincidía con la descripción aportada. El hombre, al advertir la presencia de la Policía, se introdujo en el portal del edificio.

Los agentes comprobaron que el varón no se encontraba en el interior del piso de su mujer y tras realizar una búsqueda en el inmueble, lo localizaron en el rellano de un piso superior.

Así, fue detenido por la supuesta comisión de un delito de quebrantamiento de condena.