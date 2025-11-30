Vigo cierra noviembre con unas temperaturas agradables

Un día de lluvia en Vigo, una imagen no prevista hoy. Treintayseis.

Vigo cerrará el mes de noviembre con un tiempo que permitirá a los vigueses aprovechar los rayos del sol para realizar planes al exterior de navidad.

Así, según el pronóstico de Meteogalicia, no lloverá en una ciudad que experimentará probabilidades de precipitación del 5% en las tres franjas del día.

Los cielos se presentarán muy nublados, combinados con momentos de nubes y claros.

Las temperaturas, por su parte, serán normales con siete grados de mínima y quince grados de máxima, valores que descienden ligeramente con respecto a días anteriores.

Con referencia a la calidad del aire, esta se encuentra en un parámetro favorable en general.