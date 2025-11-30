Un día de lluvia en Vigo, una imagen no prevista hoy.

Un día de lluvia en Vigo, una imagen no prevista hoy. Treintayseis.

Ofrecido por:

Vigo

Vigo cierra noviembre con unas temperaturas agradables

No se esperan precipitaciones en un día que los vigueses podrán aprovechar para realizar los primeros planes navideños

Te puede interesar: ¿Funcionan las tiendas 'vintage' en Vigo o se debe reformular su concepto?

Publicada

Vigo cerrará el mes de noviembre con un tiempo que permitirá a los vigueses aprovechar los rayos del sol para realizar planes al exterior de navidad.

Tiendas y mercados vintage en Vigo.

Así, según el pronóstico de Meteogalicia, no lloverá en una ciudad que experimentará probabilidades de precipitación del 5% en las tres franjas del día.

Los cielos se presentarán muy nublados, combinados con momentos de nubes y claros.

Las temperaturas, por su parte, serán normales con siete grados de mínima y quince grados de máxima, valores que descienden ligeramente con respecto a días anteriores.

Con referencia a la calidad del aire, esta se encuentra en un parámetro favorable en general.