La Xunta rechaza devolver a Vigo el antiguo edificio del colegio Virxe do Rocío: "Iremos a los tribunales"

El Concello de Vigo ha presentado un recurso administrativo contra el rechazo de la Consellería de Educación e Universidades a la solicitud municipal de reversión del antiguo edificio del colegio Virxe do Rocío. "Iremos a los tribunales", ha avisado el alcalde olívico, Abel Caballero.

El regidor socialista, a través de un audio distribuido a los medios de comunicación, ha informado que su corporación presentará un recurso administrativo con el objetivo de recuperar el edificio para la ciudadanía. Consideran que ya no se dedica a los fines para los que se había cedido —educación primaria— y, por lo tanto, la Xunta debe devolver el inmueble al ayuntamiento.

"El viejo edificio del colegio del Rocío paró su actividad en el año 2012. A partir de ese momento, nosotros empezamos a trazar que era un lugar espléndido para dedicarlo al ámbito social, cultural, para los vecinos de Coia", ha afirmado Caballero, que acusa al ente autónomo de "expoliar Vigo". "Se quieren quedar todos los edificios, este de forma singular, y nos lo tienen que devolver porque es nuestro", ha añadido.

En la actualidad, este inmueble está en manos de la Xunta de Galicia, que lo utiliza como Centro de Formación y Recursos. "Me parece muy bien, pero todo aquello que hagan para la formación del profesorado, que construyan un edificio y lo hagan allí", ha reclamado el alcalde, quien ha asegurado que el edificio "no está en condiciones" y es consciente de que tendrán que "reformarlo".

"No está en condiciones en este momento ni para el profesorado ni para el ANPA", ha añadido Caballero tras anunciar la presentación del recurso administrativo acordado en la Xunta de Goberno municipal. Este viernes también han adjudicado las obras de mejora y pavimentación del entorno de las calles Brasil, Cuba, Santo Domingo y Guatemala.