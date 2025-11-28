Operativo contra el narcotráfico en Vigo: tres detenidos, medio kilo de heroína y 4.000 euros intervenidos

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en Vigo y Gondomar. Los agentes de la Comisaría de la ciudad olívica han detenido a tres personas y han incautado más de medio kilo de heroína, 40 gramos de hachís, 20 gramos de marihuana y dinero en efectivo en los registros.

Según han informado fuentes policiales, las primeras pesquisas tuvieron lugar en el mes de abril, cuando agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) identificaron un punto de venta de drogas en As Travesas. Desde ahí, los detenidos distribuían cocaína, heroína y marihuana al por menor, causando problemas de convivencia entre vecinos y consumidores.

Entonces, se inició una investigación con la que se logró identificar al hombre que se estaría dedicando al "menudeo" en el barrio. Este se dedicaba a dispensar la droga desde una habitación de un hostal. Los agentes también pudieron determinar quién era su proveedor, otro varón que distribuía la droga desde su vivienda unifamiliar en Gondomar, especialmente proveía de material a traficantes de la zona de Valladares.

Registro y detenciones

Durante la mañana de este jueves 27 de noviembre, los investigadores de la Policía Nacional llevaron a cabo la explotación del operativo con registros simultáneos en los dos domicilios. En la habitación del hostal detuvieron al encargado de la venta al por menor e incautaron tres gramos de heroína, 40 de hachís, 230 euros y una báscula de precisión, entre otros objetos.

De forma paralela, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana entró en la vivienda unifamiliar de Gondomar. También realizó un control de toda la finca, por lo que el dispositivo se valió de los drones de la Unidad Aérea de la Policía Nacional para un reconocimiento del terreno más exhaustivo.

La pareja del proveedor trató de obstaculizar el acceso de los agentes, mientras este lanzaba un paquete de medio kilo de heroína por la ventana. Ambos fueron detenidos y, durante el registro, los policías intervinieron el medio kilo de heroína, 20 gramos de marihuana, sobre 4.000 euros en efectivo, cafeína para el corte de la droga, básculas de precisión, tres cartuchos de 9 mm, un machete y un patinete eléctrico.