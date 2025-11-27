Samir Slim, el hostelero de Vigo que defiende la causa palestina, organiza "una gran fiesta"

Samir Slim, encargado y dueño del restaurante Mimassa -además de otros dos en la ciudad olívica- celebrará el archivo de la causa a la que se enfrentaba -un presunto delito de odio tras echar de su terraza de la rúa Areal a varios turistas israelíes- este domingo, a las 17:30 horas, en el mismo local en el que ocurrieron los hechos -en Areal, número 28-.

El hostelero, que se mostró satisfecho y feliz con la decisión del juez, quiere agradecer, así, el apoyo recibido hasta el momento. "Podemos decir que es una victoria más para quien está al lado de la verdad, al lado de Palestina", remarcó. "Hay justicia. Hoy Palestina vence. Es la causa más humana sobre esta tierra", anotó.

A pesar de que estos meses no fueron fáciles para el hostelero vigués, este ha preferido celebrar que la justicia le ha dado la razón e invita "a todo el mundo" a este evento, animando a la gente a que acuda con banderas palestinas.