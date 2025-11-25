Vigo y su comarca se vuelcan contra la violencia machista en este 25N

Vigo y su área se han unido este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para denunciar la violencia machista, por la que han sido asesinadas 38 mujeres este año en España. Concellos, Xunta y Deputación han organizado una decena de actos en la provincia este 25-N, en el que el movimiento social ha puesto en el foco las políticas públicas y la actitud de las administraciones.

La ciudad olívica ha sido el punto neurálgico de las movilizaciones por el 25-N. El centro ha acogido la principal movilización en Galicia, tras reunir a miles de mujeres en una marcha que ha recorrido la calle Urzáiz y Colón, tiñendo de violeta el cielo vigués.

La principal manifestación partió a las 20:00 horas, bajo el lema 'Combater a violencia institucional para acabar coa violencia machista'. A la misma hora, también se ha convocado otra protesta en la Praza do Concello de O Porriño, convocada por la Marcha Mundial das Mulleres.

Actos desde primera hora de la mañana

Dentro de la programación de Vigo para el 25N, este martes, de 10:30 a 12:30 horas, se ha celebrado la iniciativa "Enlaza Vigo contra la violencia de género". Tras guardar un minuto de silencio por las víctimas, el alcalde Abel Caballero puso en valor la apuesta municipal de hacer de Vigo una ciudad "libre de violencias machistas", rechazando el comportamiento "cobarde" de quienes controlan a sus parejas.

La Delegación de la Xunta en Vigo también ha celebrado un acto frente a las instalaciones autonómicas en la calle Concepción Areal. La directora territorial de Política Social, Ángeles Rouco, ha leído el manifiesto, en el que se señala que la Xunta seguirá trabajando para hacer de Galicia "una comunidad donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo por el simple hecho de serlo".

Al mediodía, la praza del Concello de Redondela ha acogido el acto institucional por la conmemoración del 25N. Las alcaldesa Digna Rivas ha calificado de "arrepiantes" las cifras de víctimas por violencia de género este 2025, que obligan a "no mirar para otro lado". Así, ha exigido una "respuesta universal" porque "solo acabaremos con la violencia machista trabajando unidos".

En O Porriño, donde un septuagenario asesinó a una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) este verano, el Concello colocó un lazo morado en la fachada de la corporación e instaló un Punto Violeta frente a ella. Acto seguido, el alcalde Alejandro Lorenzo inauguró la Praza 25N, hasta ahora sin nombre y situada frente a la iglesia de Santa María do Porriño.

Campaña de Mos por el 25N Concello de Mos

Por su parte, Mos ha promovido una acción colectiva que reúne al comercio y a la hostelería del municipio con la puesta en marcha de la campaña 'Mos dá la cara'. La alcaldesa Nidia Arévalo, ha agradecido "la valentía e implicación del sector comercial" para sumarse a una "causa que es de todos: construir un Mos más igualitario, más seguro y más justo para las mujeres".

Baiona también se ha unido a este Día Internacional contra la Violencia Machista con un acto institucional en el vestíbulo del Concello. La concelleira de Igualdad, Sheila González, ha leído la declaración institucional, en la que destacó que "toda la corporación se compromete a seguir trabajando, de manera coordinada (...) para garantizar una respuesta eficaz, próxima y humana a las víctimas".

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña Concello de Baiona

La artista local, Irene Silva, ha presentado la instalación 'Ten nome, violencia machista'. "Surge de la necesidad de llamar las cosas por su nombre, de identificar los problemas para actuar directamente con el objetivo de la eliminación de esta lacra", ha señalado sobre una muestra que integra 41 siluetas que representan a las 38 mujeres asesinadas este 2025.

Lores: "Las mujeres tienen que saber que no están solas"

En Pontevedra, el Concello ha celebrado su acto institucional frente a la sede de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde se sitúa una instalación artística en memoria de las víctimas asesinadas por la violencia machista. Allí, se encuentran los cuatro nombres de las mujeres asesinadas en la provincia este 2025.

"La lucha continúa, las mujeres tienen que saber que no están solas, que tienen la gran parte de la sociedad apoyando sus reivindicaciones", ha afirmado el alcalde Miguel Fernández Lores, en un acto que ha contado con la participación de los tres partidos con representación municipal: BNG, PSOE y PP. "Es importante que estemos todos los grupos aquí, pues la violencia machista es un problema transversal de la sociedad", ha valorado Lores.

En la Boa Vila también han tenido lugar los actos institucionales de la Deputación de Pontevedra y de la Subdelegación del Gobierno. El gobierno provincial, encabezado este 25N por Luisa Sánchez ante la ausencia del presidente Luis López, que se encuentra en Argentina y Uruguay, ha llamado a combatir la violencia machista con recursos públicos sólidos, una justicia que proteja y personas que no miren hacia otro lado.

Acto institucional por el 25 N de la Deputación de Pontevedra Deputación de Pontevedra

En este acto, además, se estrenó la campaña diseñada por el organismo provincial para 2025 bajo el lema 'O machismo vese claro cando enfocas. E ti, velo?'. También han presentado un vídeo que pone el foco en los comportamientos machistas instalados en el día a día y "más difíciles de detectar".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha presidido el acto institucional en el que se ha premiado a los cinco equipos Viogén de la Guardia Civil y a las cuatro unidades de Familia e Muller (UFAM) de la Policía Nacional en la provincia "por hacer posible que las mujeres vivan sin miedo, o con menos miedo".