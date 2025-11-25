El PP de Vigo denuncia "falta de profesionalidad" del Concello ante el fin de las visitas guiadas a Pereiró

La noticia saltaba el lunes: la empresa adjudicataria del servicio renunció al contrato para acometer las visitas guiadas a Pereiró con motivo del Día de Todos los Santos. El Partido Popular (PP) de Vigo ya ha reaccionado y ha exigido "rigor y transparencia" al Concello.

Los populares consideran que la "falta de profesionalidad" del departamento de Turismo de la corporación local ha provocado esta situación. Al respecto, el portavoz del PP, Miguel Martín, ha resaltado que la "propia empresa adjudicataria" acusa al Concello de "falta de voluntad para sacar este proyecto adelante".

Según el PP, la empresa comunicó la semana pasada su renuncia al considerar que "el gobierno local había cambiado a posteriori las reglas del juego con nuevas exigencias no recogidas en el pliego de condiciones". Unos requisitos comunicados únicamente de forma verbal y no por escrito que no hacían más que poner trabas para poder llevar a cabo el proyecto.

Estas afirmaciones están recogidas en un correo electrónico al que supuestamente han tenido acceso los populares, en el que se denuncia la "improvisación" del gobierno local. Martín ha recordado también el cierre de la oficina de turismo ubicada en López de Neira, 8: "Al igual que entonces, tampoco ahora el gobierno local ha dado ninguna explicación y se ha limitado a enviar un comunicado informando únicamente de la renuncia", han comunicado desde el PP en una nota de prensa.

“¿Qué va a pasar ahora con las visitas a Pereiró? ¿Se van a suspender definitivamente? ¿Se van a retrasar todavía más hasta que se encuentre un nuevo parche a este nuevo despropósito, como pasó también con la oficina de turismo que van a recolocar debajo de un puente por donde no pasa nadie?”, se ha preguntado el portavoz del grupo municipal,

Martín ha recordado, además, que su grupo ya denunció hace dos semanas el retraso de esta actividad, vinculada a la festividad de Todos los Santos y que "tenía que haberse puesto en marcha el 20 de octubre". Y es que se trata de visitas teatralizadas que se realizan para descubrir la historia del camposanto y de sus figuras más ilustres.