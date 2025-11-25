El BNG de Vigo considera una "estafa" el Olimpia Valencia y exige a la Xunta que rectifique

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha exigido este martes a la Xunta de Galicia que rectifique su modelo para el nuevo Centro Integral de Saúde (CIS) Olimpia Valencia. El frente nacionalista considera que se trata de una "estafa" y de un "recorte encubierto".

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha denunciado que el gobierno de Rueda quiere abrir este nuevo centro —su apertura está anunciada para el primer trimestre de 2026— con un 20% menos del personal previsto, "con ninguna nueva contratación y retirando los servicios pediátricos de varios centros de salud de Vigo".

Así, han manifestado desde el Bloque, la Xunta pretende trasladar 105 profesionales de otros ambulatorios al Olimpia Valencia, que "no va a contar con dotación personal propia". Los nacionalistas opinan que esta decisión "va a debilitar y precarizar aún más" la Atención Primaria de la ciudad, que "está ya al borde del colapso".

En esta línea, han recordado que la apertura del nuevo centro implica el cierre del Nicolás Peña, así como el traslado de la atención pediátrica de centros de salud como Coia y Pintor Colmeiro. El frente nacionalista considera que así se compromete la "continuidad asistencial recomendada por la Organización Mundial de la Salud".

"Precedente muy peligroso"

"No podemos aceptar que el PP vuelva a castigar a Vigo como banco de pruebas para sus nefastos experimentos con los que maltrata la sanidad pública", ha afirmado Igrexas, que ha advertido que estas decisiones abren la puerta a la retirada general de la pediatría de los centros de salud y marcan un "precedente muy peligroso".

Además, el portavoz nacionalista ha recordado que los vigueses y las viguesas "ya padecemos" los recortes y la privatización del Hospital Álvaro Cunqueiro, la continuidad del concierto privado con Povisa, la negativa a reforzar la ciudad con dos nuevos Puntos de Atención Continuada (PAC) y unas listas de espera "insoportables" en la Atención Primaria y en los hospitales.

Xunta: el Olimipia Valencia reforzará la calidad

Por su parte, la Xerencia da Área Sanitaria de Vigo ha remarcado este martes que la próxima apertura del CIS Olimpia Valencia supondrá una "mejora substancial" de la Atención Primaria en todos los sentidos. En este sentido, ha destacado los 16 millones de inversión para aumentar la cartera de servicios del centro de salud, con nuevas prestaciones de fisioterapia, odontología, farmacia, nutrición, trabajo social o matrona.

Ha asegurado que la concentración de todos estos servicios permitirá evitar "desplazamientos innecesarios a los pacientes". También ha resaltado una mejor dotación de equipamiento, que será más moderno, y ha defendido que "en ningún caso" se trata de "una diminución de servicios ni de la atención, sino de un sistema más eficaz y beneficioso para la población".