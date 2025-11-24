Susto en Vigo por el incendio de un céntrico restaurante a primera hora la mañana

Fachada de La Mafia se sienta a la Mesa. La Mafia se sienta a la Mesa

El restaurante italiano La Mafia se sienta a la Mesa ha sufrido un incendio a primera hora de esta mañana que, en principio, sólo ha causado daños materiales en el local.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Treintayseis, la primera llamada de alerta se recibió a las 09:00 horas, advirtiendo que estaba ardiendo la cocina del restaurante de la Plaza de Compostela. Además, añadían que había alguien intentando apagar el fuego con un extintor.

Se dio aviso a los Bomberos de Vigo, que se desplazaron hasta el lugar, aunque no tuvieron que intervenir. Según trasladaron, el fuego tendría origen en la freidora, pero cuando llegaron ya estaba apagado, por lo que se limitaron a realizar comprobaciones y a ventilar el espacio.

Por suerte, no hubo que lamentar daños personales. También se dio aviso a Policía Local y Policía Nacional.