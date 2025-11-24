La Policía Nacional pilla 'in fraganti' a un hombre que acababa de robar en un bar del centro de Vigo

La Policía Nacional ha detenido en Vigo a un hombre tras pillarlo 'in fraganti' robando en un bar del centro de la ciudad. Los agentes observaron cómo el varón saltaba a la calle desde el interior de la terraza del establecimiento.

Según informan fuentes policiales, los hechos ocurrieron a mediados de mes, de madrugada. Entonces, la Policía Nacional recibió una llamada en la Sala CIMACC 091, en la que se alertaba de una alarma que había saltado en un bar ubicado en el centro de Vigo.

Hasta el lugar se desplazaron un vehículo radiopatrulla, que se encontraba en la misma calle donde se estaba llevando a cabo el supuesto robo. Pocos minutos después, los agentes observaron cómo un hombre vestido de negro saltaba a la calle desde el interior de la terraza del bar.

Tras percatarse de la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida, por lo que los agentes dieron aviso, informando de la descripción del sospechoso y la dirección que había tomado. Minutos más tarde, otra dotación policial logró localizar al sospechoso, que continuaba huyendo a la carrera.

Al darse cuenta de la presencia policial, trató de esconderse en los bajos de un coche estacionado en la zona, hasta que fue detenido por un delito de robo con fuerza en las cosas y trasladado a dependencias policiales.