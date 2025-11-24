Caballero rechaza la tasación del IFEVI de la Xunta y propone una acordada entre ambas administraciones

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que Concello y Zona Franca propondrán a la Xunta de Galicia la realización de una tasación independiente y acordada entre las administraciones del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), frente a la "manipulación interesada" de la valoración económica hecha por el gobierno gallego.

Así lo ha afirmado el regidor socialista este lunes, avanzando su posición ante la reunión del patronato del Ifevi que se llevará a cabo este martes. Además, ha vuelto a acusar a la Xunta de querer "estafar" a la ciudad, al indicar en un primer momento que la aportación autonómica al Ifevi fue de 31,4 millones, mientras que la del gobierno local ascendía a casi 1,7 millones.

"Eran cifras calculadas hasta con los céntimos", ha incidido el alcalde, que ha recordado que ahora se conoce una nueva valoración, que sitúa la aportación municipal en 14,9 millones de euros y la autonómica, en 20,6 millones. "En siete meses la aportación del Concello se multiplicó por diez según la propia Xunta. La diferencia entre una valoración y otra es de 24,2 millones. Es una falsedad monumental", ha aseverado.

El regidor ha explicado en un audio distribuido a los medios de comunicación que Zona Franca ofrecerá "de manera generosa" asumir el coste de la ampliación. En consecuencia, ha defendido, el acuerdo requerirá establecer un marco claro de funcionamiento y contribuciones. "Queremos salvar Conxemar, tanto el Concello como Zona Franca, por lo tanto propondremos una tasación independiente acordada por las partes", ha concluido Caballero.

Reacción de la Xunta

Estas palabras de Caballero han tenido respuesta por parte de la Xunta, que ha criticado la "estrategia de confrontación permanente" del regidor. "La Xunta tiene la capacidad técnica y jurídica para elaborar de la mano del resto de integrantes del Patronato y de sus usuarios el Plan Funcional y el Plan Estratégico del Ifevi, para evaluar el presente y diseñar el futuro. Y eso es lo que vamos a hacer", han subrayado desde el Ejecutivo autonómico.

"No permitiremos ni un minuto más de retraso por el obstruccionismo del alcalde. Hace un año llegamos con el Ayuntamiento y Zona Franca a un acuerdo muy generoso por nuestra parte, que construía un espacio de gobernanza tripartito para el Patronato. Si quieren colaborar, solo tienen que sumarse en los términos fijados en este documento. Y si no quiere, que no pongan nuevos palos en las ruedas", ha sentenciado, según recoge Europa Press.