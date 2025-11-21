Vigo debe 6,5 millones de euros por el canon de Eiras, según la Xunta de Galicia

La telenovela de la presa de Eiras continúa. Tras advertir que no descarta responsabilidades tras encargar por vía de urgencia la reparación de las dos válvulas dañadas, la Xunta, a través de Augas de Galicia, ha denunciado que el Concello de Vigo debe 6,5 millones de euros por el canon de la presa de Eiras.

El organismo autonómico ha informado que Vigo está obligado a pagar "por sentencia del TSXG" desde 2014, sin embargo, ha presentado diversos recursos para dilatar el pago. "Solo pagó, cuando se vio obligado por vía ejecutiva, 1,3 millones de euros, correspondientes a 2017 y 2018", han señalado desde Augas de Galicia.

"El resto de años no ha pagado, de tal forma que el Ayuntamiento de Vigo adeuda a Augas de Galicia un total de 6,5 millones de euros", ha explicado las mismas fuentes, que han aclarado que el pago del canon se liquida por la explotación que Augas hace de la presa y se destina a sufragar obras ordinarias en el embalse.

Como recuerda Europa Press, estas explicaciones llegan después de que el alcalde Abel Caballero hubiera asegurado que la obra de sustitución de las dos válvulas dañadas en la presa ya "está pagada", gracias a las aportaciones anuales municipales —más de 650.000 euros— que hace el Concello en concepto de canon a Augas de Galicia.

El regidor socialista argumentó que el organismo dependiente de la Xunta ha cobrado ya casi 5 millones de euros de ese canon y "de ahí tiene que pagar las obras".

Concello de Vigo

Por su parte, el concelleiro de Facenda vigués, Jaime Aneiros, ha señalado que el canon de la presa "está reconocido" por el gobierno municipal, matizando que existe un recurso de casación admitido por el Tribunal Supremo sobre la cantidad total que reclama la Xunta.

El Ayuntamiento considera que no debe pagarlo íntegro porque el gobierno gallego recibió ayudas europeas que cubren el 80% del coste de las obras en el embalse —por las que liquida ese canon al Ayuntamiento—. Así, Aneiros ha subrayado que el gobierno municipal "está defendiendo los intereses de la ciudad" y evitando que "la Xunta de Galicia haga caja con Vigo".