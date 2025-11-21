Mos (Pontevedra) aprueba el convenio con el Celta para la conexión hidráulica del Galicia Sports 360

Nuevos avances para el proyecto del Celta de la Factoría del Deporte Gallego - Galicia Sports 360, después de que la Xunta de Goberno Local de Mos haya aprobado el convenio de colaboración para la ejecución del nuevo sistema general de abastecimiento de agua.

Esta es una infraestructura clave para el suministro de agua y funcionamiento de las instalaciones que construirá el club vigués en suelo mosense.

El convenio regula la cooperación técnica y administrativa entre ambas partes para la protección, ejecución y financiación del nuevo sistema de conducción desde el Louro, que incluirá una tubería de 6 kilómetros, bombeos intermedios y un depósito regulador de 1.500 metros cúbicos en el Coto dos Mosquitos.

El coste de las obras, la redacción del proyecto, contratación, ejecución y expropiaciones necesarias correrán a cargo del Celta, mientras que el concello de Mos se encargará de la supervisión técnica, la puesta a disposición de los terrenos afectados y la posterior explotación de la infraestructura, que pasará a ser de titularidad municipal.

El acuerdo tiene una vigencia de 4 años, prorrogable hasta 8, e incluye la creación de una comisión de seguimiento paritaria para garantizar el cumplimiento de los compromisos.

Según la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se trata de "un paso decisivo para avanzar en un proyecto estratégico para Mos y para Galicia, garantizando una infraestructura hidráulica moderna, segura y sostenible que dará servicio a la Factoría del Deporte y todo su entorno".