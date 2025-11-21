AVE Galicia-Oporto: Transportes anuncia avances y la Xunta augura que "llegará antes" Portugal a Galicia

La Xunta continúa presionando al Ejecutivo central ante los retrasos de la Salida Sur ferroviaria, que permitirá la conexión de alta velocidad entre Galicia y Portugal. Mientras, el Ministerio de Transportes ha anunciado el inicio de los estudios para prolongar el Eje Atlántico entre O Porriño y Portugal.

En concreto, la cartera dirigida por el socialista Óscar Puente ha formalizado por 835.384 euros el contrato de servicios para redactar los estudios del tramo entre la localidad pontevedresa y la frontera lusa.

El objetivo, ha explicado el Gobierno a través de una nota de prensa, es definir el trazado entre el tramo que se está analizando en el estudio informativo de la salida sur de Vigo, que se encuentra actualmente en redacción y ha sido objeto de debate esta semana, tras conocerse la modificación del contrato para incrementar su plazo 11 meses más.

Además, Transportes ha explicado que los trabajos contratados para la conexión con Portugal se estructurarán en dos fases. En primer lugar, un estudio de viabilidad, que incluirá un análisis preliminar de alternativas, un estudio de demanda y un análisis coste-beneficio.

La segunda fase consistirá en un estudio informativo, que incorporará el análisis de las distintas alternativas de trazado con el nivel de detalle necesario para su sometimiento a información pública, evaluación de impacto ambiental y su aprobación final.

La Xunta augura que "llegará antes" Portugal

A su vez, la conselleira de Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue, ha dicho que "mucho" se teme que, "si las cosas siguen así, llegará antes el Gobierno portugués a Galicia y España no habrá llegado a la salida sur".

Así lo ha afirmado tras las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre vivienda, cuestionada por si la Xunta se reunió con el Ejecutivo luso. "Mantuvimos varios encuentros con el Gobierno de Portugal", ha apuntado sobre unas reuniones a las que ha asistido el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, como recoge Europa Press.