Ocho meses de cárcel y multa de 10.000 euros por provocar el desvío a Vigo de un vuelo de Ryanair

El 29 de diciembre de 2023, un pasajero que consumía bebidas alcohólicas durante un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Londres y Lisboa, comenzó a comportarse de manera "hostil y agresiva".

Ante la petición de la tripulación de que cesase en su actitud, el hombre se negó. Tras informar al comandante de la nave, el varón se dirigió hacia la parte de la cabina de manera intimidatoria y, al volver a su asiento, discutió con otro pasajero y golpeó los asientos.

Al entender que la conducta del pasajero comprometía la seguridad del vuelo y de las más de 180 personas a bordo, el comandante decidió desviar el avión y aterrizar en Vigo.

Casi dos años después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha condenado al hombre a ocho meses de cárcel y al pago de más de 10.000 euros por los delitos de atentado y de lesiones.

En un comunicado, Ryanair ha celebrado esta sentencia, reivindicando que "no aceptará comportamientos conflictivos en sus aviones y seguirá persiguiendo y procesando a estos pasajeros".

"Es inaceptable que una pequeña minoría de pasajeros problemáticos se comporte mal en nuestros vuelos y moleste o retrase a sus compañeros de viaje. Celebramos la condena dictada por este tribunal español contra este pasajero problemático", ha subrayado la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz.