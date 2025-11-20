El BNG denuncia irregularidades graves en las respuestas del Concello a las alegaciones al PXOM de Vigo

El BNG de Vigo ha denunciado graves irregularidades en las respuestas emitidas por el Gobierno de Abel Caballero a las más de 4.500 alegaciones presentadas al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo.

Según los nacionalistas, las deficiencias en el proceso podrían llevar a la anulación del documento urbanístico y generar indefensión entre la ciudadanía, que recibió la notificación cuando ya había expirado el plazo para presentar una reclamación judicial.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha calificado las comunicaciones como "una auténtica tomadura de pelo y una aberración administrativa", criticando además la "demora injustificada e ilegal", tras casi seis meses desde la aprobación definitiva del plan.

El BNG denuncia que se han recibido simples correos electrónicos como respuesta, sin documentos oficiales ni firma de una autoridad competente, como la concejala de Urbanismo, María José Caride.

Unas notificaciones que, según Igrexas, carecen de numeración, no identifican el órgano resolutor ni incluyen fecha de resolución, y se envían desde un correo genérico en lugar de la sede electrónica municipal, lo que considera un mailing fake que incumple la normativa.

Además, el contenido de las respuestas se limita, según señala, a un "copia y pega" de un informe técnico previo a la aprobación provisional del PXOM, pese a que la ley exige resoluciones motivadas basadas en el documento final.

El Bloque ha advertido que estas irregularidades vulneran la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley del Suelo de Galicia y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribunal Supremo sobre los requisitos formales de las resoluciones administrativas.

Según los nacionalistas, estos errores podrían abrir la puerta a la anulación del plan y han anunciado acciones inmediatas: un escrito al alcalde para exigir nuevas notificaciones ajustadas a la ley, la comparecencia de la edil de Urbanismo y una denuncia ante la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística.