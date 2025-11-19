Ofrecido por:
Vigo estrenará este día su gran noria de Navidad: 54 metros de altura y 22.000 luces led
Locales y visitantes ya podrán disfrutar de uno de los grandes atractivos de la Navidad de Vigo, ubicado entre las calles Areal y Colón
El pasado sábado 15 de noviembre comenzó la época más mágica y esperada del año en Vigo. Pero las 7.000 personas que se acercaron a Porta do Sol para ver el encendido se llevaron una sorpresa cuando descubrieron que la gran noria de la Navidad no encendía sus luces, preguntándose: ¿cuándo abrirá?
Los vigueses y las viguesas ya conocen la respuesta. Según fuentes consultadas por Treintayseis, será a las 17:00 horas de este miércoles 19 de noviembre cuando la noria ubicada entre las calles Areal y Colón comenzará a girar.
La noria tiene una altura de 54 metros, lo que permite unas vistas privilegiadas de la Alameda de Vigo, del centro y de la Ría de Vigo. Además, pesa 120 toneladas, cuenta con un aforo máximo de 192 pasajeros, cuatro por cabina, y está iluminada con 22.000 luces led.
Ahora bien, aún no entrarán en funcionamiento todas las atracciones previstas para el pequeño parque de atracciones situado al lado del Cíes Market. Como han podido observar las personas que han decidido estos días acercarse al céntrico mercadillo navideño, tanto el tren de Papá Noel como el carrusel no han finalizado su instalación.
Horarios
- Días laborables: de 17:00 a 22:30 horas
- Días laborables a partir del 21 de diciembre y hasta el 16 de enero: de 17:00 a 23:00 horas
- Viernes, sábados y vísperas de festivos: de 11:00 a 00:30 horas
- Domingos y festivos: de 11:00 a 23:30 horas
- 24 y 31 de diciembre: de 11:00 a 20:00 horas
- 5 de enero: de 11:00 a 22:00 horas
Precios de las atracciones
- Precio ordinario de la noria: 6 euros (descuento de 1 euro con la Pass Vigo)
- Precio del resto de atracciones: 4 euros
- Precio especial: adultos de más de 65 años, familias numerosas y personas con 33% de discapacidad