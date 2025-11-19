Vigo anuncia nuevas mejoras en las pistas de atletismo de Balaídos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este miércoles mejoras "significativas" en las pistas de atletismo de Balaídos. Así, el gobierno local vuelve a actuar en este complejo deportivo tres semanas después de reabrirlo tras las obras de retopping que lo mantuvieron cerrado en octubre.

"El pasado lunes iniciamos una reforma singular. Estamos reparando las zonas afectadas y un poco dañadas en la recta principal, unos 50 metros", ha informado el regidor socialista, indicando también que están reponiendo 16 metros cuadrados de la línea de meta y reparando algunas zonas concretas de la curva de los 200 metros.

La obra está presupuestada en 50.000 euros e incluye pintar de rojo toda la pista. "Las pistas de atletismo son muy buenas, van a quedar en un estado óptimo", ha señalado el alcalde.

Cabe recordar que esta actuación llega tres semanas después de que las pistas reabrieran tras haberse cerrado entre el 3 y el 24 de octubre. Entonces, se realizaron obras de retopping en medio de acusaciones de "incompetencia" y "un nuevo parche" de la oposición municipal, que considera que el complejo debe ser reformado íntegramente.

🚨Cómo a primeira obra foi unha chapuza, agora volven pechar outra semana.

Unha semana máis sen poder adestrar por querer abaratar costes.

Sen dúvida, a culpa é dos atletas por querer facer deporte.

Poño aquí unas fotos do desastre que fixeron. https://t.co/Rmr1h4RygX pic.twitter.com/Zf3WAtdvNE — David Gómez Martínez OLY (@David_Gatsu) November 17, 2025

Además, un usuario de las pistas denunció hace una semana la "chapuza" que considera que fue la primera actuación. En una publicación en la red social Twitter, denunció líneas "curvas y más anchas de lo normal", así como la aparición de clavos que dejaron olvidados los operarios municipales en algunas zonas.