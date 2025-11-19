El tiempo en Vigo: Los mercurios sufrirán una caída progresiva

Vigo llega al ecuador de semana sin echar mano del paraguas, aunque con una sensación térmica de frío cada vez más notable. Así, la tónica este miércoles será de nubes y claros, con unos mercurios que marcarán 16 grados de máxima y 10, de mínima.

Mañana jueves la situación será similar en cuanto a la estabilidad atmosférica. Se esperan cielos prácticamente despejados, aunque, eso sí, podemos decir que hará frío: Las máximas marcarán 14 grados y las mínimas pasarán a un dígito, quedándose en los siete grados.

El viernes, puerta del fin de semana, las nubes harán su aparición como preámbulo de un fin de semana en el que sí se esperan precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán unos valores prácticamente idénticos a los registrados el jueves: 15 grados de máxima y siete, de mínima.