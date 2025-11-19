Navidad 2025 en Vigo: el Puerto inicia su campaña de recogida de alimentos, juguetes y ropa

El espíritu navideño recorre cada rincón de la ciudad de Vigo y ha llegado hasta el Puerto, que ha iniciado su tradicional campaña de recogida de alimentos, ropa y juguetes para los más necesitados. La entidad recibirá las donaciones hasta el próximo 23 de diciembre.

La organización y el voluntariado corre a cargo de la Policía Portuaria, que será la encargada de repartir las cajas y carteles por las empresas colaboradoras y las dependencias de la Autoridad Portuaria. Estos serán los lugares donde los vigueses y las viguesas podrán dejar sus donaciones.

En el caso concreto de la Autoridad Portuaria de Vigo, se ubicarán en su sede central, situada en la Plaza de la Estrella, en la nave de Talleres (Muelle del Arenal), en el Edificio de oficinas "Virxe do Carme" (Puerto Pesquero), así como en los diferentes puestos de la Policía Portuaria.

Según ha informado la entidad portuaria, los destinatarios de esta recogida serán la Fundación Banco de Alimentos de Vigo, la Casa Cuna – Hogar Santa Isabel, el comedor de la Esperanza (O Berbés), la Asociación Stop con su Campaña "Cada niño un juguete" y la Federación de Asociaciones vecinales "Eduardo Chao".

Entre las donaciones, el Puerto invita a los ciudadanos a participar en la campaña con la donación de alimentos precocinados, infantiles, conservas y otros alimentos, como cereales, cremas de verduras, caldos en brick, legumbres, pastas, salsa de tomate o frutos secos. En cuanto a los juguetes, se recogerán tanto nuevos como usados, además de ropa de bebé, infantil y de adulto, y material escolar.

"Desde la Autoridad Portuaria de Vigo queremos sumar más empresas a esta iniciativa, creando una marea de solidaridad para estas navidades, no descartando que quede abierto para todo el año", ha afirmado el máximo responsable portuario, Carlos Botana. En 2024, el Puerto de Vigo recaudó 3.470 kilogramos entre alimentos, juguetes y otros productos, superando el objetivo de 2 toneladas.

Cabe mencionar las entidades que se han adscrito a esta campaña: Delegación de la Xunta de Galicia en Vigo, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Aduana, la Asociación Lápices y Colores, Acopevi, Arvi, Capitanía Marítima, Comandancia Naval, Corporación de Prácticos, , Editorial Kalandraka, Estibadora Gallega, Ferretería Punto Fijo, Flota Suardiaz, Grupo Botamavi, Kaleido Logistics, Lener abogados, Liceo Marítimo de Bouzas, Mudanzas Organero, Pérez Torres Marítima, Progeco, el Real Club Náutico, Serviport Noroeste, Termavi y Termicar.