AVE Vigo-Madrid: Caballero exige al Gobierno que incluya la variante por Cercedo en su nuevo plan AV350

La conexión directa entre Vigo y Ourense por la variante de Cercedo queda fuera de los planes del Ministerio de Transportes, que no la incluye en sus futuras actuaciones del proyecto AV350. Una exclusión que no ha agradado en Praza do Rei: el alcalde Abel Caballero ha exigido este miércoles al Gobierno de España incluir esta línea en el mapa presentado por el ministro Óscar Puente este martes.

Durante un desayuno informativo, Puente anunció nuevas actuaciones para lograr reducir tiempos y aumentar la velocidad del AVE en España. Presentó nuevos accesos a Madrid y Barcelona, una nueva estación en Parla (Madrid) y otras actuaciones que mejorarán la conexión entre las dos principales del Estado, sin incluir en su mapa la construcción de la variante por Cercedo de la línea Vigo-Ourense-Madrid.

"Exijo al Gobierno de España que necesariamente tienen que incluir Vigo-Madrid por Cercedo en la línea de alta velocidad, como tenemos acordado", ha reclamado el regidor olívico, que ha subrayado que la redacción del estudio informativo complementario ya está en marcha y tienen "plazos para la presentación del planteamiento público".

Caballero ha asegurado que, desde que entró en la alcaldía, ha defendido esta conexión directa entre Vigo y Madrid. Tras lamentar que el proyecto fue paralizado por el Gobierno de Rajoy, ha recordado que, una vez Pedro Sánchez se convirtió en presidente, volvió a exigir la inclusión de la ciudad olívica en la alta velocidad.

"Cumpieron e hicieron los estudios correspondientes. Pero ayer la quitaron y lo tengo que decir así de claro: el Gobierno de España quitó a Vigo de la alta velocidad", ha aseverado el regidor socialista, que ha reclamado al Ejecutivo que enmiende este error "de forma inmediata": "Tienen que volver a decir que Vigo está en la alta velocidad y en el mapa de la alta velocidad".

La variante por Cercedo, según Caballero, es una "demanda clave" para la ciudad y su futuro. "No escatimo esfuerzos para conseguirlo", ha advertido el alcalde, que ha avanzado que convocará un "concierto reivindicativo" para que "sepan que esta ciudad sigue reclamando" la alta velocidad. "No descarto otras acciones", ha añadido.

PP de Vigo: propone reprobar a Puente

Por su parte, el Partido Popular (PP) de Vigo ha anunciado que exigirá en el próximo pleno municipal la reprobación del ministro Óscar Puente "por el nuevo retraso del AVE a Portugal". "Puente ha ninguneado otra vez a Vigo y a su alcalde al dar luz verde a un nuevo patadón hacia delante de la salida sur", ha lamentado la líder municipal popular Luisa Sánchez.

La presidenta del PP de Vigo ha recordado que el ministro "ha anunciado un retraso de 11 meses en el estudio informativo de la salida sur, que debería estar lista desde diciembre de 2024". Los populares consideran que estos "constantes aplazamientos" confirman el "desprecio" del Gobierno central a la ciudad y el "nulo peso político" de Caballero.

La dirigente popular ha hecho hincapié en la "desaparición" del AVE directo por Cercedo. "Hace apenas un mes que el alcalde presumía del impulso a esta infraestructura, pero parece que a los responsables de Transportes se les ha olvidado pintarla en el mapa. Curiosa ausencia para el proyecto estrella de Caballero", ha afirmado Sánchez.

Además, consideran que lo "único que consigue en Madrid" Caballero son "más y más estudios para tenerle contento y, sobre todo, callado". "Le exigimos al Gobierno de España que cese en su constante maltrato a esta ciudad, a la que negó el puerto nodal, a la que está dejando sin vuelos y a la que relega a un segundo plano en infraestructuras ferroviarias", ha concluido la presidenta popular en Vigo.