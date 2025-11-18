Vigo Vertical: el Concello instala la pasarela del nuevo ascensor de la calle Juan Ramón Jiménez

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha adelantado un "avance muy importante" en la instalación del ascensor exterior que se situará en la calle Juan Ramón Jiménez, entre las calles Marqués de Valterra y Torrecedeira. Este nuevo elemento de Vigo Vertical salvará un desnivel de 11 metros.

Así lo ha informado el regidor socialista en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha detallado que los operarios han comenzado la instalación de la pasarela. Este elemento está conformado por tres piezas, de las cuales dos ya están colocadas y la tercera se instalará entre este martes y este miércoles.

Este nuevo ascensor exterior será acristalado y, como ha recalcado Caballero, salvará un desnivel de 11 metros entre los números 37-39 de la calle Marqués de Valterra y Torrecedeira. Además, el Concello humanizará la zona, con renovación de aceras, pavimentación y redes pluviales y riego.

Se trata del segundo ascensor de la zona, con el que la corporación local trata de construir un corredor vertical entre el Auditorio Mar de Vigo e Hispanidad. El ascensor de la calle Instituto Oceanográfico ya conecta Marqués de Valterra y Torrecedeira y, muy cerca, se sitúa el elevador del parque Camilo José Cela, con el que se llega a Pi y Margall.

El corredor proyectado por el Concello lo completan los ascensores que comunican Menéndez Pelayo con Camelias, Camelias con Romil (en proyecto) y Romil con Hispanidad, que está en obras.

La vicepresidenta de la Diputación y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, también ha celebrado los avances en la construcción del nuevo ascensor, pero ha lamentado que Caballero "vuelva a obviar que esta actuación recibe una inyección económica de 759.325 euros por parte del ente provincial. Esta cifra supone el 66% del importe total.

Visita a la Pirucha

Además, el alcalde ha visitado este martes los vestuarios del campo de fútbol de A Pirucha, en San Miguel de Oia, tras la renovación impulsada por el gobierno local. En total, esta intervención ha supuesto un coste de 150.000 euros a las arcas municipales.

Caballero durante su visita a A Pirucha Xornal Vigo

El regidor socialista ha recordado otras actuaciones en diversos campos de fútbol en Vigo, una inversión que supera los 10 millones de euros. En concreto, el Concello dedica 8.487.000 euros para los nuevos vestuarios de A Bouza, Monte da Mina, San Andrés de Comesaña, A Guía, Santa Mariña, Carballal, Candeán, Meixoeiro y Sárdoma.

Además, renovará el césped de los campos de Samil y Monte da Mina. En el primer caso, así como en Bouzas, renovará la cubierta con inversiones de 131.000 y 303.000 euros, respectivamente.