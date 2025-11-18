Las mejores luces de Navidad de España están en Vigo, según un portal de viajes

No hacía falta que nadie se lo reconociese al alcalde de Vigo, Abel Caballero, pero el portal web de viajes Holidayguru ha distinguido este martes a la ciudad olívica por tener las mejores luces de toda España.

Vigo ha recibido el premio al 'Mejor alumbrado navideño' de Holidayguru, que está dotado con 5.000 euros en promoción turística para la ciudad, recibido este martes por el regidor socialista. "Algo que ya sabemos, (...) Vigo es la mejor Navidad de este país", ha afirmado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación.

El portal web reconoce "el esfuerzo del Concello y de toda la ciudadanía por promover una celebración que impulsa el turismo, dinamiza la economía y refuerza el sentimiento de comunidad a través de una experiencia visual única y emblemática", en palabras de su responsable de comunicación, Alberto Coves.

Holidayguru realiza un ranking que incluye siete municipios españoles. A Vigo le siguen Madrid, Barcelona, Málaga, Badalona, Puente Genil y Valencia. "Es una entidad independiente, tan conocida, con tanta divulgación, un portal turístico de tanta importancia", ha valorado finalmente Caballero.