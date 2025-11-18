El Gobierno acusa al PP de "reventar" un operativo policial al denunciar una narcocasa en Vigo

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, se ha mostrado "escandalizado" por la comparecencia de las diputadas del PP, Ana Vázquez e Irene Garrido, junto a la presidenta del PP de Vigo, que comparecieron ante los medios en el barrio de Cabral para denunciar los problemas de inseguridad generados por una "narcocasa" en la zona.

Así, Losada las ha acusado de "reventar" un operativo policial en marcha que iba a culminar antes de final de año, ya con "la correspondiente solicitud ante la autoridad judicial de entrada y registro". En consecuencia, el representante del Gobierno de España ha exigido la "dimisión inmediata" de estos "políticos irresponsables".

"Cegados por sus ansias de hacer populismo", ha asegurado Losada, "han ido esta mañana a advertir a los narcotraficantes y han echado por tierra el trabajo acumulado durante los últimos meses de los agentes de la Comisaría de Vigo".

"Y supongo que dar la voz de alerta a los delincuentes no forma parte de lo que los ciudadanos entienden como el servicio público que deben prestar los políticos. Lo que ha hecho el PP esta mañana en Vigo no es justificable, ni disculpable y debe purgarse con la dimisión", ha advertido Losada en declaraciones recogidas por Europa Press.

Según ha subrayado el subdelegado, "los primeros perjudicados" por la "infame rueda de prensa" de los cargos del PP han sido los vecinos de Cabral. También ha censurado que los 'populares' hayan "insultado" a los agentes de Policía, diciendo que no actúan en esa zona, "porque es una falsedad enorme".

Para Abel Losada, "el PP demuestra su mala fe y su profundísimo desconocimiento con este tipo de denuncias", y ha remarcado que la Policía Nacional "está realizando un trabajo magnífico contra los narcopisos".

Criterios para ordenar el ingreso en prisión

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno ha destacado que, en lo que va de año, la Policía Nacional ha entrado en 14 narcopisos y ha practicado 21 detenciones por tráfico de drogas. Al respecto, ha señalado que solo una persona ha ingresado en prisión provisional.

"Creo que, como sociedad democrática, nos corresponde una reflexión serena, y respetando la separación de poderes, sobre el criterio judicial para enviar a los detenidos a prisión provisional", ha afirmado Losada, que ha recordado que, en el caso de estos detenidos, se cumplían las previsiones legales para determinar esa medida de privación de libertad.

"No es entendible que se haya detenido a 21 personas en narcopisos en Vigo y solo una haya ingresado en A Lama (...) Cuando se pone a un narcotraficante en libertad, inmediatamente vuelve a las andadas y nuevamente hay que investigar durante meses para detenerlo, y así en un bucle que no hace otra cosa que incrementar la percepción ciudadana de impunidad", ha criticado el subdelegado.