Caballero, sobre el acuerdo de Medicina: "La Xunta sigue primando los derechos feudales de Santiago"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, continúa demandando la facultad de Medicina para la ciudad, pese a la ratificación del principio de acuerdo entre las universidades y el gobierno gallego para la descentralización de este grado en Galicia. "Una mala noticia para esta ciudad", ha valorado.

El regidor socialista ha vuelto a cargar contra la Xunta, a la que acusa de "forzar" a los rectores a llegar a un acuerdo que es "malo" para la urbe olívica. "Vigo es la más importante ciudad de España sin facultad de Medicina", ha subrayado, como en muchas otras ocasiones, en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Caballero considera que "la Xunta sigue primando los derechos feudales de la Edad Media de Santiago", lo cual considera "incomprensible". "¿Cuál es la razón? ¿Por qué tiene que haber profesores de la Universidad de Santiago en Vigo? En Vigo hay una universidad, los profesores de la UVigo tienen que ser también profesores de medicina", ha aseverado.

Sobre el acuerdo firmado este lunes, el alcalde ha criticado que los cursos iniciales se impartan en la capital gallega. "De eso no hablan, que los chicos y chicas que están aquí se tienen que ir y después sólo 100 harán su clínica en esta ciudad", ha afirmado Caballero.

En este sentido, cabe recordar que el acuerdo suscrito por los rectores de las tres universidades y por los representantes de las consellerías de Educación y Sanidade recoge la creación de dos unidades docentes: una en Vigo y otra en A Coruña, a los que acudirán 100 estudiantes, respectivamente, mientras que los 200 restantes se quedarán en Santiago.

Esta redistribución del alumnado se dará a partir del próximo curso con la docencia clínica de 5.º. Un año más tarde también se trasladará la docencia teórica y, finalmente, en el curso 2028-2029 quedarán descentralizadas también las clases de 4.º curso.