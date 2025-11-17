La Xunta multiplica por cuatro su inversión en el Consorcio del Casco Vello de Vigo

La Xunta de Galicia seguirá apostando por la rehabilitación del centro histórico vigués. El Consello autonómico ha dado luz verde a la renovación de la sexta prórroga del convenio del Consorcio Casco Vello de Vigo, multiplicando por cuatro su inversión en la institución.

Según ha indicado este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda, la Xunta ha designado 7.113.010 euros al Consorcio Casco Vello de Vigo para los próximos cuatro años. De esta forma multiplica por cuatro su aportación, representando el 90% del capital de la institución.

El Consorcio también cuenta con inversión municipal y de la Zona Franca. "El Concello de Vigo aporta 790.000 euros durante estos cuatro años", ha indicado el presidente autonómico en rueda de prensa para destacar la inversión de su gobierno sobre los demás entes.

El nuevo acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, plazo en el que la Xunta estima que se puede alcanzar un avance substancial en los objetivos de rehabilitación propuestos. El objetivo del Consorcio, que fue constituido en febrero del año 2005, es acometer actuaciones que contribuyan a la recuperación del Casco Vello de Vigo.

Desde su creación, ha recordado Rueda, el Consorcio Casco Vello ha aportado más de 30,5 millones de euros, con los que se han adquirido 93 inmuebles y rehabilitado 142 viviendas y 36 locales, de los cuales se pusieron a la venta 130 y ocho, respectivamente.

En el nuevo plan hasta 2029, 25 inmuebles están cualificados como "objetivo de actuación prioritaria". Así, el Consorcio alcanzará 59 nuevas viviendas protegidas y 12 locales comerciales en la zona histórica de la ciudad olívica. Cabe recordar que las viviendas rehabilitadas por el Consorcio son ofertadas bajo cualificación de viviendas de protección autonómica.